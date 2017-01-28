Украинца Карпюка держат во Владимирском централе - адвокат

Политзаключенного украинца увезли из Грозного 5 января и все это время адвокат не знал, где именно находится Карпюк

Украинский политзаключенный Николай Карпюк находится сейчас во Владимирском централе. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.



"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - сообщил Новиков.



10 января адвокат сказал, что ему неизвестно местонахождения незаконно осужденного в Чечне украинца Карпюка. Его увезли из Грозного 5 декабря и вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс км, его повезли окружным путем, в два раза длинней.



19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.



Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

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