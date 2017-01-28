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Украинца Карпюка держат во Владимирском централе - адвокат

28.01.2017 15:40
Политзаключенного украинца увезли из Грозного 5 января и все это время адвокат не знал, где именно находится Карпюк
Украинца Карпюка держат во Владимирском централе - адвокат
Николай Карпюк (фото - svoboda.org)

Украинский политзаключенный Николай Карпюк находится сейчас во Владимирском централе. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - сообщил Новиков. 

10 января адвокат сказал, что ему неизвестно местонахождения незаконно осужденного в Чечне украинца Карпюка. Его увезли из Грозного 5 декабря и вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс км, его повезли окружным путем, в два раза длинней. 

19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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