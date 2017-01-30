РФ игнорирует призыв ОБСЕ и Украины прекратить огонь - Порошенко
Россия отказалась реагировать на запросы Украины и ОБСЕ по обстрелам в Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Порошенко отметил, что артиллерийские системы боевиков установлены в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой, чтобы украинские военные не могли открыть огонь в ответ. "Это варварские методы ведения огня", - сказал он.
"Мы немедленно задействовали ОБСЕ, немедленно проинформировали. Подчеркиваю, что российская сторона отказалась реагировать и на наши запросы, и на запросы ОБСЕ", - заявил президент.
"Мы уверены, что на сегодняшний день нужны общие решительные действия для того, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, мотивировать имплементировать в полном объеме минские соглашения, в первую очередь их компонент безопасности, прекратить убийства, в том числе, и мирного населения в Донбассе", - отметил Порошенко.
Вчера в районе Авдеевской промзоны боевики перешли в наступление. Бои продолжались непрерывно 19 часов. По предварительной информации, пятеро украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы. Сегодня боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, а также жилые кварталы города.
Авдеевка уже третьи сутки интенсивно обстреливается боевиками из крупнокалиберной артиллерии. Ранены двое местных жителей, повреждены 6 частных домов.
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