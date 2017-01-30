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РФ игнорирует призыв ОБСЕ и Украины прекратить огонь - Порошенко

30.01.2017 16:24
После недавнего обострения в АТО Украина обратилась с запросом в ОБСЕ повлиять на Москву. Россия отказалась прекращать огонь, заявил президент
РФ игнорирует призыв ОБСЕ и Украины прекратить огонь - Порошенко
Петр Порошенко (скриншот с видео)

Россия отказалась реагировать на запросы Украины и ОБСЕ по обстрелам в Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Порошенко отметил, что артиллерийские системы боевиков установлены в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой, чтобы украинские военные не могли открыть огонь в ответ. "Это варварские методы ведения огня", - сказал он.

"Мы немедленно задействовали ОБСЕ, немедленно проинформировали. Подчеркиваю, что российская сторона отказалась реагировать и на наши запросы, и на запросы ОБСЕ", - заявил президент.

"Мы уверены, что на сегодняшний день нужны общие решительные действия для того, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, мотивировать имплементировать в полном объеме минские соглашения, в первую очередь их компонент безопасности, прекратить убийства, в том числе, и мирного населения в Донбассе", - отметил Порошенко. 

Вчера в районе Авдеевской промзоны боевики перешли в наступление. Бои продолжались непрерывно 19 часов. По предварительной информации, пятеро украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы. Сегодня боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, а также жилые кварталы города.

Авдеевка уже третьи сутки интенсивно обстреливается боевиками из крупнокалиберной артиллерии. Ранены двое местных жителей, повреждены 6 частных домов.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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