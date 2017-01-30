Украинцы в основном жалуются в ЕСПЧ на невыполнения решений судов

Глава Верховного суда Ярослав Романюк сообщил, что 22% заявлений в ЕСПЧ от Украины поданы теми, кто понес потери в зоне проведения АТО

В 2016 году Европейский суд по правам человека вынес 73 решения против Украины, в 70 из них суд констатировал нарушение Украиной взятых на себя международных обязательств. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк, передает корреспондент ЛІГА.net.

Романюк отметил, что всего от Украины в ЕСПЧ в 2016 году поступило 8658 заявлений, 65% из них - это жалобы на длительное невыполнение решений национальных судов или ЕСПЧ. 22% заявлений поданы теми, кто понес потери, прежде всего имущественные, на востоке Украины, в зоне проведения АТО.

Романюк отметил, что 95% заявлений, которые поступают от Украины, не принимаются к рассмотрению Европейским судом по правам человека, так как в них нет указания на нарушение конвенции. Он отметил, что среди тех заявлений, которые ЕСПЧ принимает к рассмотрению, есть заявления тех, кто был уволен в результате люстрационной процедуры.

26 января 2017 года сообщалось, что в 2016 году ЕСПЧ больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.