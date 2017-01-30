Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки

Ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой

Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По его словам, ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой.

"Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой", - написал Цеголко.

Как сообщалось, Авдеевка уже третьи сутки интенсивно обстреливается боевиками из крупнокалиберной артиллерии. Ранены двое местных жителей, повреждены 6 частных домов.

Сегодня боевики повредили последнюю линию электропередачи на Авдеевку. Город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Вчера в районе Авдеевской промзоны боевики перешли в наступление. Бои продолжались непрерывно 19 часов. По предварительной информации, пятеро украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения и травмы. Сегодня боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных, а также жилые кварталы города.

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