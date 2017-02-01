Шульц: Санкции с РФ не могут быть сняты, пока не выполнен Минск-2

Кандидат на пост канцлера ФРГ предостерег президента США Дональда Трампа от отмены санкций против страны-агрессора

Санкции против России могут быть сняты только после выполнения минских соглашений. Об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, пишет Reuters.



"Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции не могут быть сняты. Мы должны четко сказать (Владимиру Путину, - ред.), что Россия обязана уважать международное право", - сказал он.



Шульц предостерег нового президента США Дональда Трампа от отмены санкций против страны-агрессора. Он также назвал его политику неамериканской.



Политик убежден, что Европа должна стать на защиту либеральных ценностей. США, как никакая другая страна в мире, всегда ценила просвещение, демократию и свободу. "Если Трамп сел за руль машины по уничтожению этого набора ценностей, то, как канцлер, я скажу ему: "Это не политика Германии и Европы", - подчеркнул Шульц.



Читайте также - Залпы реактивной артиллерии террористов из Донецка: видео

30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.