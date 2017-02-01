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Шульц: Санкции с РФ не могут быть сняты, пока не выполнен Минск-2

01.02.2017 11:59
Кандидат на пост канцлера ФРГ предостерег президента США Дональда Трампа от отмены санкций против страны-агрессора
Шульц: Санкции с РФ не могут быть сняты, пока не выполнен Минск-2
Мартин Шульц (фото - EPA)

Санкции против России могут быть сняты только после выполнения минских соглашений. Об этом сообщил кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц, пишет Reuters.

"Пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, санкции не могут быть сняты. Мы должны четко сказать (Владимиру Путину, - ред.), что Россия обязана уважать международное право", - сказал он.

Шульц предостерег нового президента США Дональда Трампа от отмены санкций против страны-агрессора. Он также назвал его политику неамериканской.

Политик убежден, что Европа должна стать на защиту либеральных ценностей. США, как никакая другая страна в мире, всегда ценила просвещение, демократию и свободу. "Если Трамп сел за руль машины по уничтожению этого набора ценностей, то, как канцлер, я скажу ему: "Это не политика Германии и Европы", - подчеркнул Шульц.

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30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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