Пресс-центр: Количество обращений граждан возросло - Лутковская

За 2016 год в Офис омбудсмена поступило около 25 тысяч обращений граждан, из них более 80 - от демобилизовавшихся участников АТО

В 2016 году в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской поступило на 30% больше обращений граждан, по сравнению с 2015 годом. Об этом она сообщила в ходе интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

"В абсолютных цифрах это около 25 тысяч обращений за год. Основные темы - социальные вопросы, проблемы с доступом к правосудию и проблемы с доступом к публичной информации", - подчеркнула Валерия Лутковская.

Говоря о количестве обращений участников АТО, омбудсмен отметила: "Если речь идет об обращениях от тех ребят, которые сегодня непосредственно несут службу в зоне проведения АТО, то сразу скажу, что жалоб таких нет".

По ее словам, "все проблемы "на передке" мы находим сами в рамках наших мониторинговых визитов".

"Что же касается тех, кто демобилизовался и получил соответствующий статус, то такие заявления есть, их чуть более 80 за прошлый год. Касаются они в основном вопросов реализации социальных гарантий, в частности, проблем с получением земельных участков, с получением статуса участника АТО, а также окончания контрактов до окончания особого периода несения службы", - подытожила Валерия Лутковская.

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