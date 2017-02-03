В НАПК назвали условия бесперебойной работы Реестра э-деклараций

По словам главы НАПК Натальи Корчак, техническое дооснащение Реестра электронных деклараций будет проходить с 3 по 15 февраля

Представители НАПК и Госспецсвязи согласовали формат взаимодействия по обеспечению бесперебойной работы Реестра электронных деклараций во время совместного совещания, которое состоялось 2 февраля. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак в Facebook.

Техническое дооснащение Реестра будет проходить с 3 по 15 февраля.

При осуществлении таких мероприятий Реестр выключаться не будет: об этом в ходе консультаций договорились соответствующие структурные подразделения Национального агентства и администратора Реестра - ГП "УСС" с участием Госспецсвязи.

Во время совещания также обсудили детали плана мероприятий по бесперебойному функционированию Реестра э-деклараций, касающихся работы комплексной системы защиты информации Реестра при возможных пиковых нагрузках.

По предложению Госспецсвязи вопросы нормативного урегулирования регламентных и технологических работ будут отдельно рассмотрены на заседании НАПК.

Со своей стороны, Госспецсвязи считает необходимым проведение аудита созданных комплексных систем защиты информации реестров, с которыми предстоит интегрированный Реестр э-деклараций (а это более 14-ти баз данных разных государственных органов).

По словам Корчак, также необходимым условием бесперебойной работы Реестра является тестирование совместной работы с ним аккредитованных центров сертификации ключей.

"Сторонами согласован порядок оперативного реагирования на требования НАПК по исправлению ошибок и усовершенствованию функциональных возможностей Реестра электронных-деклараций", заключила глава НАПК.

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