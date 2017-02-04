В Луганске взорвался автомобиль с одним из главарей ЛНР - СМИ

Боевики террористической организации ЛНР заявляют, что в машине был один из их главарей

Сегодня около 08:00 в Луганске взорвался автомобиль. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на местных жителей.



На 2-й Краснознаменной улице взорвался внедорожник Toyota.



По информации источников ЛІГА.net это машина одного из боевиков, который управлял так называемой "народной милицией", Олег Анащенко. Кроме него в автомобиле был еще один человек, он также погиб.

В августе 2016 года главарь террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий в результате взрыва машины получил ранения.

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