Марчук: Порошенко важно встретиться с Трампом раньше Путина

Представитель Украины в минской переговорной группе прокомментировал телефонный разговор президентов Украины и США

Состоявшийся 4 февраля телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом - это позитив, но необходимо внимательно расшифровать послание Белого дома. Об этом рассказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук в интервью ЛІГА.net, полный текст которого будет опубликован в понедельник 6 февраля.

"Важен просто сам факт такого разговора. Кроме всего прочего, результаты разговора это сильный сигнал европейским лидерам, особенно членам нормандской четверки", - сказал Марчук.

Однако, для анализа этого события важно внимательно вчитаться в слова официального заявлении офиса пресс-секретаря Белого дома по результатам телефонного общения двух президентов, отмечает он.

Напомним, в Вашингтоне буквально заявили следующее: "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".

"Мы знаем, что Белый дом очень тщательно выписывает любые заявления и вкладывает в каждое слово глубокий смысл. Такая там традиция при всех президентах", - сказал Марчук.

"Во-первых, работать, а не воевать - то есть акцент на дипломатические методы и подтверждение формулы о том, что военного решения проблемы нет. Во-вторых, работать с Украиной и Россией - это понятно и правильно. Но дальше слова: "а также ВСЕМИ другими вовлеченными сторонами…". Это подразумевается и ОРДЛО? Скорее всего - да. Тогда потребуется небольшая коррекция нашей тактики и стратегии. Коррекция, которая с трудом будет восприниматься нашей общественностью и вызовет острейшие политические дискуссии. Время покажет", - добавил представитель Украины в минской группе.

Ну, и, в-третьих, Марчук рекомендует обратить внимание на слова "помочь им восстановить мир вдоль границы". "Им - это означает всем вовлеченным сторонам. И не восстановить государственный статус границы, а восстановить мир. Это тоже очень хорошо. И мы должны быть благодарны за такой подход. Но мир без восстановления государственного статуса границы будет очень неустойчивый", - сказал Марчук в интервью ЛІГА.net.

"Думаю, что практические компоненты будущих украинско-российских отношений будут детально обговорены во время предстоящего визита Петра Порошенко в США, о котором достигнута договоренность. Очень важно, состоится ли она раньше встречи Трампа с Путиным" - резюмировал Марчук.