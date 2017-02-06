Трамп и Столтенберг обсудили урегулирование конфликта в Донбассе

Трамп выразил "решительную поддержку" НАТО, но поднимал вопрос, как побудить членов альянса больше платить за свою безопасность

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Белый дом, передает Bloomberg.



Трамп обсудил возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы". Также он согласился приехать на встречу лидеров стран НАТО в мае.



В сообщении Белого дома отмечается, что президент США говорил и о том, как побудить членов альянса платить больше за свою безопасность.



Подчеркивается, что Трамп выразил "решительную поддержку" НАТО.

Ранее Трамп сказал, что считает НАТО устаревшим.

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