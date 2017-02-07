Климкин сообщил, о чем поговорят Порошенко и Трамп в Вашингтоне
Темой разговора президента Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа во время официального визита главы Украины в Вашингтон станет роль США во взаимодействии с партнерами Украины в нормандском формате, сфера безопасности, выполнение минских соглашений и гуманитарная сфера. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
"С точки зрения того, что мы им предлагаем, это четкая логика - каким образом мы сможем выполнить минские соглашения, что должно быть сделано в сфере безопасности, какая должна быть роль США, каким образом США будут взаимодействовать с нашими друзьями и партнерами в нормандском формате и с Европейским Союзом, каким образом мы выполним то, что важно в гуманитарной сфере - это в первую очередь освобождение заложников. После этого переходим к логике политического урегулирования", - сообщил Климкин.
По словам министра, визит состоится в ближайшие недели.
"Мы работаем по логистическим датам. Конечно, нам нужно его (визит - ред.) надлежащим образом подготовить. Но есть договоренность о встречи в ближайшее время", - проинформировал Климкин.
Как сообщалось ранее, Климкин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала "фантастически много" для того, чтобы продвигать нормандский формат вперед. И "французские друзья" Украины тоже. Но для Украины также важны сконцентрированные, скоординированные действия.
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