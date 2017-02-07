Рада провалила проект закона о добыче и продаже янтаря

После безуспешных голосований спикер обратился к правительству с просьбой совместно с депутатами подготовить документ, который получит одобрение Рады

Народные депутаты не смогли принять проект закона о добыче и реализации янтаря №1351-1, вследствие чего спикер Андрей Парубий попросил Кабмин и парламентариев подготовить новый документ. Об этом из зала заседаний передает корреспондент ЛІГА.net.

За проект закона во втором чтении проголосовали 158 депутатов при 226 необходимых. Законопроект предусматривал упрощение процедуры получения разрешения на добычу янтаря, а также его реализацию на янтарной бирже.

Парубий также поставил на голосование предложение направить документ на повторное второе чтение, чтобы все желающие депутаты могли подать поправки, и Кабмин мог принять участие в доработке проекта. Это предложение набрало 221 голос при 226 необходимых.

В итоге председатель Рады обратился к правительству с просьбой совместно с депутатами подготовить проект закона, который получил бы поддержку зала.

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11 июня 2016 года генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что янтарная мафия получает доходы, сравнимые с потребностями ВСУ.

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