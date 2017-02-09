Ликвидация Гиви: эксперты прогнозируют, кто будет следующим

По мнению аналитика Carnegie Endowment for International Peace, следующим после Гиви может стать граварь террористов Александр Ходаковский

Главарь боевиков Александр Ходаковский уже заявлял о том, что Кремль хочет его ликвидировать. Этот командир террористов может стать следующим убитым после Михаила Толстых, известного по прозвищу Гиви. Такое мнение высказал эксперт международного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик в своем Twitter.

"После убийства Гиви, Ходаковский остался последним военным командующим ДНР. Он уже призывал Кремль убить его без риска для окружающих", - написал он.

8 февраля в оккупированном Донецке был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации ДНР Михаил Толстых, известный в СМИ по прозвищу Гиви.

Читайте также: Новость дня. Боевик Гиви убит вслед за Моторолой: детали, версии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.