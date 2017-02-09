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Суд разрешил задержать главаря террористов ДНР Захарченко

09.02.2017 10:46
Апелляционный суд Киева разрешил ГПУ задержание главаря террористов ДНР для привода в суд и взятия под стражу
Суд разрешил задержать главаря террористов ДНР Захарченко
Александр Захарченко (фото - EPA)

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Соответствующее решение было принято 8 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба суда.

"Предоставить разрешение на задержание с целью привода Захарченко А.В. для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также апелляционный суд отменил определение Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым прокурору ГПУ было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте главаря террористов.

Срок действия решения Апелляционного суда Киева - шесть месяцев со дня его вынесения.

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В настоящее время Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

3 февраля 2017 года украинская разведка сообщила, что российские кураторы в ультимативной форме предупредили главарей террористов ДНР о смещении с "должностей" в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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