Австрийский телеканал извинился за "российский" Ан-124

В программе австрийского канала самолет компании Авиалинии Антонова назвали российским

Австрийский телеканал ORF извинился за то, что в эфире программы ZiB-2 назвал украинский самолет Ан-124 Руслан российским. Ответ опубликовал посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook.



"Мы приносим извинения за нашу ошибку. Это ни в коем случае не было попыткой поставить под вопрос суверенитет Украины", - говорится в обращении ответственного за выпуск Вольфганга Вагнера.



К телеканалу с указанием на ошибку обратился Щерба.

Он написал: "Уважаемые журналисты ORF, Украина - это не Россия. Никогда не была и не будет. Такие детали, которые для кого-то могут показаться незначительными, для некоторых стран и особенно в некоторых ситуациях имеют большое значение".

6 февраля самолет компании Авиалинии Антонова Ан-124 Руслан с бортовым номером UR-82007 выполнил доставку самого крупного авиадвигателя в зону вечной мерзлоты.



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