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Австрийский телеканал извинился за "российский" Ан-124

09.02.2017 23:26
В программе австрийского канала самолет компании Авиалинии Антонова назвали российским
Австрийский телеканал извинился за "российский" Ан-124
Фото: wikipedia.org

Австрийский телеканал ORF извинился за то, что в эфире программы ZiB-2 назвал украинский самолет Ан-124 Руслан российским. Ответ опубликовал посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook.

"Мы приносим извинения за нашу ошибку. Это ни в коем случае не было попыткой поставить под вопрос суверенитет Украины", - говорится в обращении ответственного за выпуск Вольфганга Вагнера. 

К телеканалу с указанием на ошибку обратился Щерба. 

Он написал: "Уважаемые журналисты ORF, Украина - это не Россия. Никогда не была и не будет. Такие детали, которые для кого-то могут показаться незначительными, для некоторых стран и особенно в некоторых ситуациях имеют большое значение". 

6 февраля самолет компании Авиалинии Антонова Ан-124 Руслан с бортовым номером UR-82007 выполнил доставку самого крупного авиадвигателя в зону вечной мерзлоты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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