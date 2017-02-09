Австрийский телеканал извинился за "российский" Ан-124
Австрийский телеканал ORF извинился за то, что в эфире программы ZiB-2 назвал украинский самолет Ан-124 Руслан российским. Ответ опубликовал посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook.
"Мы приносим извинения за нашу ошибку. Это ни в коем случае не было попыткой поставить под вопрос суверенитет Украины", - говорится в обращении ответственного за выпуск Вольфганга Вагнера.
К телеканалу с указанием на ошибку обратился Щерба.
Он написал: "Уважаемые журналисты ORF, Украина - это не Россия. Никогда не была и не будет. Такие детали, которые для кого-то могут показаться незначительными, для некоторых стран и особенно в некоторых ситуациях имеют большое значение".
6 февраля самолет компании Авиалинии Антонова Ан-124 Руслан с бортовым номером UR-82007 выполнил доставку самого крупного авиадвигателя в зону вечной мерзлоты.
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