Черная бухгалтерия ПР: НАБУ готово передать САП второе подозрение

По словам директора НАБУ Сытника, второе подозрение сейчас детективы собираются передать антикоррупционным прокурорам в антикоррупционную прокуратуру

НАБУ готово передать в антикоррупционную прокуратуру второе подозрение по делу черной бухгалтерии Партии регионов. Об этом сегодня на брифинге заявил директор бюро Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Второе подозрение сейчас детективы собираются передать антикоррупционным прокурорам в антикоррупционную прокуратуру, как мне доложили. Это подозрение готовится", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о ходе расследования дела о черной бухгалтерии Партии регионов.

В ноябре 2016 года Специальная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ на доработкуподозрения по делу о черной бухгалтерии Партии регионов.

Сытник тогда заявил, что ход расследования дела черной бухгалатерии тесно пересекается с расследованием дел по узурпации власти режимом Януковича, которые ведет департамент специальных расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком. По мнению Сытника, "лучше двигаться вместе" с ГПУ в расследовании этого дела.

3 июня 2016 года экс-первый заместитель главы СБУ, генерал СБУ Виктор Трепак заявил, что получал "черную бухгалтерию" Партии регионов как обычный гражданин, а не как оперативный сотрудник.

3 июня президент Петр Порошенко на своей пресс-конференции заявил, что Трепак, передав НАБУ соответствующие документы, "поступил как политик". "Если ему кто-то подбросил, и он побежал в НАБУ - это его право, но он повел себя как политик, а не как кадровый сотрудник спецслужбы", - заявил Порошенко. Президент утверждает, что ни он, ни глава СБУ Василий Грицак не знали о материалах по черной кассе регионалов.

31 мая журналисты обнародовали так называемую "черную бухгалтерию" Партии регионов - несколько десятков страниц рукописного текста, в которых расписаны многомиллионные расходы партии в рамках политической коррупции. Журналисты обнародовали только те страницы, данные из которых охватывают короткий период, тогда как Трепак подал в НАБУ документы за все годы правления Януковича.

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