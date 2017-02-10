Сытник рассказал, каким расследованиям НАБУ мешают больше всего

По словам главы бюро, расследование детективами коррупции на госпредприятиях вызывает наибольшее сопротивление

Наибольшее сопротивление Национальное антикоррупционное бюро Украины встречает при расследованиях коррупции на государственных предприятиях. Об этом сегодня на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Постоянные попытки дискредитации наших расследований. То мы политическое давление на кого-то осуществляем, то мы срываем приватизацию. Фактически, огромная работа проводится с применением подконтрольных медиаресурсов для дискредитации антикоррупционных органов, в первую очередь НАБУ", - сказал он.

Ранее сегодня, 10 февраля, Сытник сообщил, что за 14 месяцев работы его ведомство вернуло в бюджет Украины около 115 млн грн, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий.

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