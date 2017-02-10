Линкявичус об эскалации в Авдеевке: Ненормально то, что творится

Главная цель поездки в Авдеевку - это политическая поддержка, сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичус

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил сегодня после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам, передает корреспондент LIGA.net.

"Помочь, это не то слово, они должны чувствовать, что все вместе с ними Там, где люди живут мирно, может, не так все понимают. Это тоже реальность, которая не так далеко от нас. Мы должны это близко воспринимать, к своему сердцу, помогать этим людям, обязательно должны", - сказал глава МИД Литвы.

Отвечая на вопрос, понимает ли это европейская общественность, что в Украине идет гибридная война, он сказал: "Так бывает в жизни, что люди начинают понимать, только тогда, когда к ним лично что-то приближается. Поэтому этот процесс, может, зятянулся, но мы пытаемся это объяснить Может быть, мы немножко лучше это понимаем, я так думаю, будем это делать и в будущем. Конечно, нельзя это так пропустить через глаза. Это ненормально то, что творится. И уже долгое время, люди устали, их тоже можно понять", - сказал Линкявичус.

По его словам, главная цель поездки в Авдеевку - это политическая поддержка.

"Солидарность, увидеть на месте, как это все происходит, поскольку, когда мы дискутируем, решения принимаем, иногда запоздалые, все равно лучше иметь факты, аргументы", - подчеркнул глава МИД.

Он также пообщался с местными жителями.

"Когда стреляют очень страшно, не знаешь, куда бежать. Я приветствую, что здесь наши военные, они нас защищают", - сказал ему местный житель.

Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко у себя Facebook отметила, что Линкявичус настроен рассказать все, что увидел своим коллегам - министрам иностранных дел стран-членов ЕС.





"Эти свидетельства, эта информация из первых уст является бесценным в дискуссиях о санкциях против РФ, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО", - отметила Геращенко.





Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Город почти две недели был без света и воды, сегодня здесь минус 12 градусов, Авдеевка потихоньку отходит от ужаса, продолжаются ремонтные работы, мир и вода (холодная), уже есть, горячей не было с 2015 года, потому что не дают провести ремонтные работы в серой зоне", - добавила она.

9 февраля сообщалось, что Линкявичус намерен в пятницу, 10 февраля, посетить Донбасс для ознакомления с текущей ситуацией в зоне АТО.

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