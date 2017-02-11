Чалый обсудил с сенатором помощь США Украине
Посол Украины в США Валерий Чалый встретился с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.
Чалый и Портман обговорили эскалацию в Донбассе. В связи с этим украинский посол подчеркнул важность лидерства США для дальнейшей солидарности для давления на Кремль.
Также на встрече обсудили сотрудничество с Конгрессом и сохранения помощи США для противостояния российской гибридной войне.
Чалый поблагодарил Портмана за ряд законодательных инициатив, в которых подчеркивается необходимость сохранения санкций и увеличения помощи Украине в сфере обороны, в том числе и предоставления летального вооружения.
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