USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Чалый обсудил с сенатором помощь США Украине

11.02.2017 09:57
Украинский посол поблагодарил сенатора Портмана за законодательные инициативы, в которых подчеркивается необходимость сохранения санкций
Чалый обсудил с сенатором помощь США Украине
Фото: Embassy of Ukraine in the USA/Facebook

Посол Украины в США Валерий Чалый встретился с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом. Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

Чалый и Портман обговорили эскалацию в Донбассе. В связи с этим украинский посол подчеркнул важность лидерства США для дальнейшей солидарности для давления на Кремль.

Также на встрече обсудили сотрудничество с Конгрессом и сохранения помощи США для противостояния российской гибридной войне. 

Чалый поблагодарил Портмана за ряд законодательных инициатив, в которых подчеркивается необходимость сохранения санкций и увеличения помощи Украине в сфере обороны, в том числе и предоставления летального вооружения. 

Читайте также: У Трампа обсуждали санкции с послом РФ в США - Washington Post

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 