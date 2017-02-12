Порошенко проводит встречу с президентом Словении

Президент Словении Борут Пахор прибыл в Киев с рабочим визииом

Сегодня в Киеве началась встреча президента Петра Порошенко с главой Республики Словения Борутом Пахором. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Пахор прибыл в Администрацию президента с рабочим визитом.

Встреча началась в 13:30.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.