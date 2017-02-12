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Порошенко проводит встречу с президентом Словении

12.02.2017 15:00
Президент Словении Борут Пахор прибыл в Киев с рабочим визииом
Порошенко проводит встречу с президентом Словении

Сегодня в Киеве началась встреча президента Петра Порошенко с главой Республики Словения Борутом Пахором. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Пахор прибыл в Администрацию президента с рабочим визитом. 

Встреча началась в 13:30.

Порошенко посещал Словению с официальным визитом 8 ноября 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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