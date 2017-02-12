Гройсман: Альтернативы углю с неподконтрольных территорий нет
Уголь с неподконтрольных Украине территорий в Донбассе нужен, потому что прекращение его поставок приведет к проблемам с электроэнергией на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Укринформ.
"Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, я думаю, если вы спросите экспертов, они скажут, это значит только одно - остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно ли доводить до этого - я считаю, что нет", - сказал Гройсман.
Премьер сообщил, что Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, из них 9 млн тонн уголь группы А, которое используется на ТЭС, добывается на неподконтрольной территории.
Также глава правительства подчеркнул, что многие украинские города отапливаются именно углем, а переход на газ приведет к еще одному повышению цен на тепло или на электроэнергию.
10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в случае отказа о угля из оккупированного Донбасса придется найти дополнительно порядка 15 млрд грн.
11 февраля штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН заблокировал "основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма" Ясиноватая - Константиновка.
Читайте также: Смесь коррупции и популизма. Что стоит за блокадой "ЛДНР"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
- 49727
- 39484
- 33545
- 29896
- 24320