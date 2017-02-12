Гройсман: Альтернативы углю с неподконтрольных территорий нет

По словам премьер-министра, блокирование поставок угля с неподконтрольной Украине территорий приведет к веерным отключениям электроэнергии в стране

Уголь с неподконтрольных Украине территорий в Донбассе нужен, потому что прекращение его поставок приведет к проблемам с электроэнергией на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Укринформ.

"Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, я думаю, если вы спросите экспертов, они скажут, это значит только одно - остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно ли доводить до этого - я считаю, что нет", - сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, из них 9 млн тонн уголь группы А, которое используется на ТЭС, добывается на неподконтрольной территории.

Также глава правительства подчеркнул, что многие украинские города отапливаются именно углем, а переход на газ приведет к еще одному повышению цен на тепло или на электроэнергию.

10 февраля глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в случае отказа о угля из оккупированного Донбасса придется найти дополнительно порядка 15 млрд грн.

11 февраля штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН заблокировал "основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма" Ясиноватая - Константиновка.

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