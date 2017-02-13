Порошенко ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации. Соответствующий указ от 13 февраля опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации", - сказано в документе.
Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета Александра Турчинова.
Также президент ввел в действие решение СНБО от 27 января об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017, 2018, 2019 годы.
29 декабря 2016 года СНБО ввел дополнительные санкции против России и поручил Кабмину вместе с СБУ принять безотлагательные меры по совершенствованию системы кибербезопасности, предусмотрев ее надлежащее обеспечение.
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