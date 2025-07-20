Правительство объявило новый экспериментальный проект по строительству и восстановлению

Государство будет проводить тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта "под ключ", заявила Свириденко

Юлия Свириденко (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Правительство запускает экспериментальную программу, по которой подрядчик будет брать ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Об этом сообщила новоназначенный премьер-министр Юлия Свириденко.

"Запускаем экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру", – заявила чиновница.

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По ее словам, этот проект изменит подход к строительству: государство будет проводить тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта "под ключ".

"Это европейская практика, известная как Design-build (дословно "Проектирование-строительство". – Ред.), такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ", – отметила Свириденко.

Чиновница отметила, что проект продлится два года и будет находиться на контроле у вице-премьера – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления.