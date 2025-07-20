Правительство объявило новый экспериментальный проект по строительству и восстановлению
Правительство запускает экспериментальную программу, по которой подрядчик будет брать ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ. Об этом сообщила новоназначенный премьер-министр Юлия Свириденко.
"Запускаем экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру", – заявила чиновница.
По ее словам, этот проект изменит подход к строительству: государство будет проводить тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта "под ключ".
"Это европейская практика, известная как Design-build (дословно "Проектирование-строительство". – Ред.), такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации, и за выполнение строительных работ", – отметила Свириденко.
Чиновница отметила, что проект продлится два года и будет находиться на контроле у вице-премьера – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления.
- Скандалы с тендерами почти на год затянули восстановление детской больницы Охматдет после российского ракетного удара в июле 2024 года.
- Кроме новой программы по строительству и восстановлению, Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и гранты на производство боеприпасов и взрывчатки.
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