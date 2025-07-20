В Украине будут выдавать гранты на производство боеприпасов и взрывчатки
Правительство будет выдавать гранты на производство боеприпасов и взрывчатки, сообщила новоназначенный премьер-министр Юлия Свириденко.
"На следующей неделе планируем запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ. Это – поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств", – рассказала чиновница.
По ее словам, детали объявят уже после решения правительства, а координацией проекта занимаются первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава Минобороны Денис Шмыгаль.
- В октябре 2024 года запущен Минцифрой проект Brave1 начал выдавать безвозвратные гранты на производство ракет.
- В апреле 2025-го Кабмин упростил импорт взрывчатых веществ для производителей боеприпасов.
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