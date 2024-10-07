В Украине начали выдавать гранты на производство ракет – Федоров

В следующем году глава Минцифры обещает выдавать гранты на пороховые заводы в рамках кластера Brave1

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В 2024 году запущенный Минцифрой проект Brave1 начал выдавать безвозвратные гранты на производство ракет. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley, передает Суспильне.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"В этом году, например, сумма инвестиций кластера Brave1 увеличилась. Скажу вам по секрету: в этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет. В следующем году будем выдавать гранты на пороховые заводы", – заявил чиновник.

По его словам, это безвозвратные гранты, которые кластер дает под гарантию того, что средства будут проинвестированы и будут окупаться. Чиновник отметил, что в Украине были убраны регуляции для производства пороха и других взрывчатых веществ.

Также министр добавил, что сейчас в Украине начат рынок боеприпасов, "миллионы снарядов уже контрактуются и закупаются государством", в том числе для дронов.

В июле Федоров анонсировал ракетную программу для разработчиков Brave1 и заявил, что компании этого направления получат "сотни грантов".