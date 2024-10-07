В Украине начали выдавать гранты на производство ракет – Федоров
В 2024 году запущенный Минцифрой проект Brave1 начал выдавать безвозвратные гранты на производство ракет. Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley, передает Суспильне.
"В этом году, например, сумма инвестиций кластера Brave1 увеличилась. Скажу вам по секрету: в этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет. В следующем году будем выдавать гранты на пороховые заводы", – заявил чиновник.
По его словам, это безвозвратные гранты, которые кластер дает под гарантию того, что средства будут проинвестированы и будут окупаться. Чиновник отметил, что в Украине были убраны регуляции для производства пороха и других взрывчатых веществ.
Также министр добавил, что сейчас в Украине начат рынок боеприпасов, "миллионы снарядов уже контрактуются и закупаются государством", в том числе для дронов.
В июле Федоров анонсировал ракетную программу для разработчиков Brave1 и заявил, что компании этого направления получат "сотни грантов".
- В апреле 2023-го в Украине запустили кластер оборонных технологий Brave1. Кластер – единственная платформа для сотрудничества defense-tech-компаний, государства, военных, инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии.
- В 2024 году глава Минобороны Умеров сообщил, что его ведомство разработало ракетную программу Украины – партнеры уже дали устное согласие ее финансировать, в ближайшее время от них будут письменные ответы. Впоследствии чиновник заявил, что Украина ведет переговоры с партнерами о прямом финансировании, а в конце 2024-го или в начале 2025 года появится "много информации" о крупной ракетной программе Украины.