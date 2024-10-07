В Україні почали видавати гранти на виробництво ракет – Федоров

Наступного року голова Мінцифри обіцяє видавати гранти на порохові заводи у межах кластера Brave1

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У 2024 році запущений Мінцифрою проєкт Brave1 почав видавати безповоротні гранти на виробництво ракет. Про це заявив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley, передає Суспільне.

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"У цьому році, наприклад, сума інвестицій кластера Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету: в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. У наступному році будемо видавати гранти на порохові заводи", – заявив посадовець.

За його словами, це безповоротні гранти, які кластер дає під гарантію того, що кошти будуть проінвестовані й окупатимуться. Посадовець зазначив, що в Україні було прибрано регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин.

Також міністр додав, що наразі в Україні започатковано ринок боєприпасів, "мільйони снарядів уже контрактуються та закуповуються державою", зокрема і для дронів.

У липні Федоров анонсував ракетну програму для розробників Brave1 та заявив, що компанії цього напрямку отримають "сотні грантів".