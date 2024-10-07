В Україні почали видавати гранти на виробництво ракет – Федоров
У 2024 році запущений Мінцифрою проєкт Brave1 почав видавати безповоротні гранти на виробництво ракет. Про це заявив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley, передає Суспільне.
"У цьому році, наприклад, сума інвестицій кластера Brave1 збільшилася. Скажу вам по секрету: в цьому році ми почали видавати гранти на виробництво ракет. У наступному році будемо видавати гранти на порохові заводи", – заявив посадовець.
За його словами, це безповоротні гранти, які кластер дає під гарантію того, що кошти будуть проінвестовані й окупатимуться. Посадовець зазначив, що в Україні було прибрано регуляції для виробництва пороху та інших вибухових речовин.
Також міністр додав, що наразі в Україні започатковано ринок боєприпасів, "мільйони снарядів уже контрактуються та закуповуються державою", зокрема і для дронів.
У липні Федоров анонсував ракетну програму для розробників Brave1 та заявив, що компанії цього напрямку отримають "сотні грантів".
- У квітні 2023-го в Україні запустили кластер оборонних технологій Brave1. Кластер — єдина платформа для співпраці defense-tech-компаній, держави, військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа та всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології.
- У 2024 році очільник Міноборони Умєров повідомив, що його відомство розробило ракетну програму України – партнери вже дали усну згоду її фінансувати, найближчим часом від них будуть письмові відповіді. Згодом посадовець заявив, що Україна веде переговори з партнерами про пряме фінансування, а наприкінці 2024-го або на початку 2025 року з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України.