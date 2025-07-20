В Україні видаватимуть гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки
Уряд видаватиме гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки, повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв", – розповіла чиновниця.
За її словами, деталі оголосять уже після рішення уряду, а координацією проєкту займаються перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та глава Міноборони Денис Шмигаль.
- У жовтні 2024 року запущений Мінцифрою проєкт Brave1 почав видавати безповоротні гранти на виробництво ракет.
- У квітні 2025-го Кабмін спростив імпорт вибухових речовин для виробників боєприпасів.
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