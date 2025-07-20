В Україні видаватимуть гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки

Ілюстративне фото: Depositphotos

Уряд видаватиме гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки, повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це – підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв", – розповіла чиновниця.

За її словами, деталі оголосять уже після рішення уряду, а координацією проєкту займаються перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та глава Міноборони Денис Шмигаль.