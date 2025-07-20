Уряд оголосив новий експериментальний проєкт з будівництва та відбудови
Уряд запускає експериментальну програму, за якою підрядник братиме відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Про це повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Запускаємо експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру", – заявила чиновниця.
За її словами, цей проєкт змінить підхід до будівництва: держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта "під ключ".
"Це європейська практика, відома як Design–build (дослівно "Проєктування-будівництво". – Ред.), такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт", – зазначила Свириденко.
Посадовиця зазначила, що проєкт триватиме два роки й перебуватиме на контролі в віцепрем'єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.
- Скандали з тендерами майже на рік затягнули відновлення дитячої лікарні Охматдит після російського ракетного удару у липні 2024 року.
- Окрім нової програми з будівництва та відбудови, Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки.
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