Уряд оголосив новий експериментальний проєкт з будівництва та відбудови

Держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта "під ключ", заявила Свириденко

Юлія Свириденко (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Уряд запускає експериментальну програму, за якою підрядник братиме відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Про це повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Запускаємо експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру", – заявила чиновниця.

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За її словами, цей проєкт змінить підхід до будівництва: держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта "під ключ".

"Це європейська практика, відома як Design–build (дослівно "Проєктування-будівництво". – Ред.), такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт", – зазначила Свириденко.

Посадовиця зазначила, що проєкт триватиме два роки й перебуватиме на контролі в віцепрем'єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.