Влада готує мораторій на перевірки бізнесу на рік – Свириденко

Нові справи стосовно бізнесу санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня, заявила прем'єрка

Юлія Свириденко (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Влада готує мораторій на перевірки бізнесу тривалістю у рік, повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уряд разом із силовими структурами та за координацією Ради нацбезпеки і оборони готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським – його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", – розповіла чиновниця.

Також, повідомила прем'єрка, влада розпочала аудит кримінальних проваджень проти бізнесу – пріоритетом є "закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність".

Нові справи щодо бізнесу санкціонуватимуть лише генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня, заявила Свириденко.

За її словами, паралельно із цим обмежать перевірки податкової і митниці, а також посилять контроль за законністю слідчих дій.

"Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", – заявила вона.