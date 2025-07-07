Уряд відхилив переможця конкурсу БЕБ – каже про дані від Служби безпеки України

Кабмін не погодився з кандидатурою Цивінського і просить конкурсну комісію надати нові варіанти

Будівля Кабміну (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Кабінет міністрів відхилив кандидатуру високопоставленого детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки, посилаючись на додаткові матеріали, зокрема від Служби безпеки України. Про це повідомив урядовий Telegram-канал "Уряд online".

Кабмін повідомив, що розглянув подання конкурсної комісії, а також вивчив додаткові матеріали, надані, зокрема, СБУ, які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки".

Після цього уряд вирішив звернутися до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур на директора БЕБ, які "відповідатимуть усім встановленим вимогам, зокрема безпековим критеріям".

Уряд не уточнює, які саме проблеми виникли з кандидатурою Цивінського.

ДОПОВНЕНО. 24 червня, у день конкурсу, конкурсна комісія отримала лист від СБУ, в якому рекомендувалося провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких "мають певні зв’язки з РФ", передає Судово-юридична газета.

Переможець скасованого конкурсу працює керівником Третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він був одним із перших 70 детективів новоствореної НАБУ у 2015-му. Правоохоронець брав участь в операції "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді.

Посли країн Великої сімки, котрі надають фінансову допомогу Україні та оцінюють її реформи, схвально відреагували на проведення конкурсу, на якому переміг Цивінський.