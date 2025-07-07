Кабмин отклонил победителя конкурса БЭБ – говорит о данных от Службы безопасности Украины

Правительство не согласилось с кандидатурой Цивинского и просит конкурсную комиссию предоставить новые варианты

Здание Кабинета Министров (иллюстративное фото: Depositphotos)

Кабинет министров отклонил кандидатуру высокопоставленного детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, сославшись на дополнительные материалы, в частности от Службы безопасности Украины. Об этом сообщил правительственный Telegram-канал "Уряд online".

Кабмин сообщил, что рассмотрел представление конкурсной комиссии, а также изучил дополнительные материалы, предоставленные, в том числе, СБУ, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".

После этого правительство решило обратиться в Комиссию с предложением повторно выдвинуть не более двух кандидатур на должность директора БЭБ, которые "будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

Правительство не уточняет, какие именно проблемы возникли с кандидатурой Цивинского.

Победитель отмененного конкурса работает руководителем Третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Он был одним из первых 70 детективов новосозданного НАБУ в 2015 году. Этот сотрудник правоохранительных органов участвовал в операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

Послы стран "Большой семерки", которые оказывают финансовую помощь Украине и оценивают ее реформы, положительно отреагировали на проведение конкурса, на котором победил Цивинский.