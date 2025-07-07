Кабмин отклонил победителя конкурса БЭБ – говорит о данных от Службы безопасности Украины
Кабинет министров отклонил кандидатуру высокопоставленного детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, сославшись на дополнительные материалы, в частности от Службы безопасности Украины. Об этом сообщил правительственный Telegram-канал "Уряд online".
Кабмин сообщил, что рассмотрел представление конкурсной комиссии, а также изучил дополнительные материалы, предоставленные, в том числе, СБУ, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".
После этого правительство решило обратиться в Комиссию с предложением повторно выдвинуть не более двух кандидатур на должность директора БЭБ, которые "будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".
Правительство не уточняет, какие именно проблемы возникли с кандидатурой Цивинского.
Победитель отмененного конкурса работает руководителем Третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения детективов НАБУ. Он был одним из первых 70 детективов новосозданного НАБУ в 2015 году. Этот сотрудник правоохранительных органов участвовал в операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.
Послы стран "Большой семерки", которые оказывают финансовую помощь Украине и оценивают ее реформы, положительно отреагировали на проведение конкурса, на котором победил Цивинский.
- У Бюро экономической безопасности нет полноценного руководителя с апреля 2023 года, когда Вадим Мельник уволился по собственному желанию.
- В июне 2024 года Верховная Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ, который позволил начать конкурс на избрание нового директора.