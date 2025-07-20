Власть готовит мораторий на проверки бизнеса на год – Свириденко
Власти готовят мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год, сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко.
"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации Совета нацбезопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", – рассказала чиновница.
Также, сообщила премьер, власть начала аудит уголовных производств против бизнеса – приоритетом является "закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность".
Новые дела в отношении бизнеса будут санкционировать только генеральный прокурор или руководители областного и районного уровня, заявила Свириденко.
По ее словам, параллельно с этим ограничат проверки налоговой и таможни, а также усилят контроль за законностью следственных действий.
"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", – заявила она.
- Президент Зеленский сообщал в конце июня, что поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса.
- Между тем в начале июля Кабмин отменил результаты конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, в котором победил топ-детектив НАБУ Цивинский. Конкурсная комиссия ответила, что по закону не уполномочена менять победителя.
- Глава антикоррупционного комитета парламента Радина назвала решение правительства незаконным. Свириденко же заявляла, что Кабмин принял решение по БЭБ согласно законодательству.
- БЭБ занимается экономическими правонарушениями.
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