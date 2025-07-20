Власть готовит мораторий на проверки бизнеса на год – Свириденко

Новые дела в отношении бизнеса будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровня, заявила премьер

Юлия Свириденко (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Власти готовят мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год, сообщила новоназначенная премьер-министр Юлия Свириденко.

"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации Совета нацбезопасности и обороны готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским – его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", – рассказала чиновница.

Также, сообщила премьер, власть начала аудит уголовных производств против бизнеса – приоритетом является "закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность".

Новые дела в отношении бизнеса будут санкционировать только генеральный прокурор или руководители областного и районного уровня, заявила Свириденко.

По ее словам, параллельно с этим ограничат проверки налоговой и таможни, а также усилят контроль за законностью следственных действий.

"Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", – заявила она.