Оккупанты не дали Сущенко отправить письма Порошенко и Климкину

По словам адвоката Марка Фейгина, цензура не пропустила писем журналиста Сущенко, отправленных президенту Петру Порошенко и главе МИД Павлу Климкину

Оккупанты запретили украинскому журналисту Роману Сущенко отправлять из СИЗО письма украинским чиновникам и президенту. Об этом после посещения журналиста в СИЗО заявил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Был сегодня в СИЗО у Романа Сущенко. Узнал, что цензура не пропустила его письма, отправленные обычной почтой президенту Петру Порошенко, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленко", -сказал он.

"Я не очень понимаю, по каким причинам это сделано, и никаких объяснений мне не дают. На мой взгляд, это ущемляет права моего подзащитного", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенко в СИЗО "Лефортово" поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.

"Эту проблему тоже нужно как-то решать. Очевидно, я буду жаловаться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать", - резюмировал адвокат.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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