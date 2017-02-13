Украина-ЕС: СМИ узнали, когда Нидерланды рассмотрят соглашение

Парламент Нидерландов не одобрит соглашение об ассоциации Украины с ЕС до тех пор, пока в стране не пройдут выборы, сообщают голландские СМИ

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть ратифицировано Нидерландами после парламентских выборов в стране, которые пройдут 15 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство ANP Nieuws.

"Голландский парламент не одобрит соглашение до тех пор, пока Нидерланды не проведут парламентские выборы", - говорится в сообщении.

Также в сообщении агентства сказано, что пресс-секретарь парламента Нидерландов отметил, что соглашение об ассоциации может обсуждаться до этого на следующей неделе.

"Это означает, что парламент не может голосовать по договору перед уходом в отставку 24 февраля", - отметил он.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной. На последней стадии, уже после одобрительного голосования в парламенте и подписи монарха, этот процесс был приостановлен в связи референдумом в апреле 2016 года, на котором большинство граждан страны проголосовали против ратификации документа.



15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза договорились о юридически обязывающем решении, которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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