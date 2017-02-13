В Германии опровергли заявление Онищенко об отказе в экстрадиции

Беглый депутат Онищенко, который находится в розыске, заявляет, что Германия отказалась выдавать его Украине. Немецкий суд опроверг слова нардепа

Заявления беглого депутата от Воли народы Александра Онищенко о том, что Германия отказалась выдавать его Украине, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Высшем земельном суде города Кобленца, который рассматривал жалобу адвокатов Онищенко на действующий в Германии ордер на арест, передает Deutsche Welle.

"В Германии не принималось никаких решений об экстрадиции народного депутата Украины Александра Онищенко. Тем более, суд не рассматривал вопрос виновности или невиновности этого лица", - сказано в заявлении.

СМИ со ссылкой на источник в органах правосудия сообщают, что решение о правомерности ареста или экстрадиции не могло выноситься, поскольку Онищенко не находится под стражей и вопрос о его экстрадиции не стоит.

Судьи в Кобленце по просьбе адвокатов Онищенко предоставили лишь общую правовую оценку информации о сути уголовного дела против него в Украине, изложенную в изданном в Германии ордере на арест.

Отмечается, что согласно обнародованному Онищенко письму, судьи "имели бы предостережение против экстрадиционного ареста".

10 февраля в одном из украинских СМИ появилась публикация о том, что Германия отказала Украине в экстрадиции Онищенко. Позже он заявил, что это якобы правда и отметил, что "немецкий суд указал Украине, что все это дело носит исключительно политический характер".

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