Угля на Змиевской ТЭС хватит до конца отопительного сезона - ОГА

По словам начальник Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА, запасов угля на Змиевской ТЭС хватит до конца отопительного сезона

Запасы угля на Змиевской ТЭС, расположенной в Харьковской области, на сегодняшний день составляют 172 тыс тонн и этого хватит до конца отопительного сезона. Об этом заявил начальник Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской областной государственной администрации Алексей Белоцкий, передает Укринформ.

"При том темпе, в котором сейчас работает Змиевская ТЭС, нынешних запасов угля в 172 тыс тонн хватит почти на 120 дней", - сообщил он.

Белоцкий также проинформировал, что все теплоэлектроцентрали области, включая Харьковскую ТЭЦ-5 и КП "Харьковские тепловые сети", работают стабильно.

12 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уголь с неподконтрольных Украине территорий в Донбассе нужен, потому что прекращение его поставок приведет к проблемам с электроэнергией на территории страны.

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