Украина-ЕС: СМИ опровергли сообщение о затягивании ратификации
14.02.2017 03:05
Голосование по ратификации соглашения между Украиной и ЕС в Надерландах состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране
Голосование в Надерландах по ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране, как это ошибочно сообщалось ранее. Об этом пишет Reuters.
Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта.
Ранее Reuters со ссылкой на агентство ANP Nieuws сообщил, что соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть ратифицировано Нидерландами после парламентских выборов в стране.
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