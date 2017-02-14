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Украина-ЕС: СМИ опровергли сообщение о затягивании ратификации

14.02.2017 03:05
Голосование по ратификации соглашения между Украиной и ЕС в Надерландах состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране
Украина-ЕС: СМИ опровергли сообщение о затягивании ратификации

Голосование в Надерландах по ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом состоится на следующей неделе, а не после парламентских выборов в стране, как это ошибочно сообщалось ранее. Об этом пишет Reuters.

Парламентские выборы в Нидерландах состоятся 15 марта.

Ранее Reuters со ссылкой на агентство ANP Nieuws сообщил, что соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть ратифицировано Нидерландами после парламентских выборов в стране.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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