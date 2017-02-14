Блокирование поставок угля выгодно России - вице-премьер

По словам Геннадия Зубко, России выгодна блокада для получения влияния на украинские предприятия

Блокада поставок угля с неподконтрольной Украине территорий выгодна России и грозит остановкой украинских предприятий. Об этом заявил вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала ICTV.

"Кому это выгодно, чтобы угроза электроснабжению была уже не в Авдеевке, а во всей стране? Я могу сказать: в первую очередь - это Российская Федерация, которая хочет, чтобы мы сегодня закупали российский уголь", - сказал он.

Также Зубко отметил, что блокада выгодна России "для получения влияния на украинские предприятия, которые находятся не только на оккупированной части, которые не сдались, которые платят налоги, а это 30 млрд гривень, которые поступают на украинскую территорию".

"Это вынуждение к тому, чтобы украинские предприятия остановились", - заявил министр.

Читайте также: Угля на Змиевской ТЭС хватит до конца отопительного сезона - ОГА

Зубко также высказал мнение, что блокада - это угроза потерять территории, поскольку и Запорожская область и Донецкая очень зависят от работы этих промышленных объектов.

Как пояснил министр, чрезвычайное положение, которое могут ввести из-за блокады, призвано не допустить последствий недостачи антрацитового угля - остановки предприятий и энергетической зависимости от РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, Украина сможет ликвидировать зависимости от антрацитового угля через 2-2,5 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.