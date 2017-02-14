Гречкивский остался полномочным: ВСП не смог проголосовать

На заседании не было кворума, поэтому проголосовать за прекращение полномочий подозреваемого в мошенничестве члена ведомства не вышло

Высший совет правосудия не смог остановить полномочия своего члена Павла Гречкивского по запросу Генпрокуратуры. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Бенедисюк, пишет Украинская правда со ссылкой на слова присутствовавших на заседании, поскольку анонсированной трансляции мероприятия по неизвестным причинам не было.

По данным источника, ВСП не смог голосовать - не хватило кворума, так как из 15 ныне действующих членов ведомства присутствовали 14.

Гречкивский также не имел права голосовать из-за конфликта интересов. Таким образом, в итоге голосовать могли только 13 членов ВСП, тогда как по закону для принятия решения должно быть не менее 14 голосов.

Как выяснило издание, на заседании отсутствовала член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова.

В итоге рассмотрение вопроса о прекращении полномочий Гречкивского был перенесен на 22 февраля.

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21 сентября 2016 года сотрудники ГПУ совместно с СБУ уличили члена Высшего совета юстиции в вымогательстве взятки в сумме около $500 тысяч, ему предъявлено подозрение по ст. 190 УК (мошенничество). Был задержан только посредник, которого поймали на получении части взятки - $150 тысяч. 22 сентября ВСЮ отказался отстранить Гречкивского от должности, а суд отказался взять его под стражу, назначив взамен залог в размере 3,8 млн грн.

В конце января 2017 года Генпрокуратура заподозрила якобы подельника Гречкивского в имитации психического расстройства.

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