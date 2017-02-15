Пентагон: Самолеты ВВС РФ опасно маневрировали возле эсминца США
Российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море. Об этом заявили в Пентагоне, передает BBC.
Эти маневры оборонное ведомство назвало небезопасными и непрофессиональными.
Капитан Дэнни Хермандес, представляющий вооруженные силы США в Европе, сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.
По его словам, маневры в двух случаях совершали самолеты Су-24, а еще в одном - более крупный ИЛ-38. При этом российские самолеты не отвечали на запросы американского судна.
"Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценке ситуации", - добавил Хермандес.
Американский корабль патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13.02.17
14:00
-
вчера
18:55
-
вчера
19:04
-
вчера
18:29
-
вчера
17:21
Новости партнеров
- 59120
- 49357
- 37373
- 29274
- 28386