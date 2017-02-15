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Пентагон: Самолеты ВВС РФ опасно маневрировали возле эсминца США

15.02.2017 04:31
В министерстве обороны США заявили, что маневры российских самолетов над эсминцем в Черном море были небезопасными
Пентагон: Самолеты ВВС РФ опасно маневрировали возле эсминца США
Фото: EPA

Российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море. Об этом заявили в Пентагоне, передает BBC.

Эти маневры оборонное ведомство назвало небезопасными и непрофессиональными. 

Капитан Дэнни Хермандес, представляющий вооруженные силы США в Европе, сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.

По его словам, маневры в двух случаях совершали самолеты Су-24, а еще в одном - более крупный ИЛ-38. При этом российские самолеты не отвечали на запросы американского судна. 

"Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценке ситуации", - добавил Хермандес.

Американский корабль патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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