Пентагон: Самолеты ВВС РФ опасно маневрировали возле эсминца США

В министерстве обороны США заявили, что маневры российских самолетов над эсминцем в Черном море были небезопасными

Российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море. Об этом заявили в Пентагоне, передает BBC.



Эти маневры оборонное ведомство назвало небезопасными и непрофессиональными.



Капитан Дэнни Хермандес, представляющий вооруженные силы США в Европе, сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.



По его словам, маневры в двух случаях совершали самолеты Су-24, а еще в одном - более крупный ИЛ-38. При этом российские самолеты не отвечали на запросы американского судна.



"Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценке ситуации", - добавил Хермандес.



Американский корабль патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.



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