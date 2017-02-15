ОБСЕ не справляется с безопасностью - Бессмертный

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный раскритиковал работу миссии на европейском континенте

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не в состоянии справиться с безопасностью в Европе. Об этом он заявил в эфире UMN.

"Очевидно, что ОБСЕ не справляется с вопросом безопасности на европейском континенте. И здесь очень важен диалог Украины с австрийским председательством и определенные инициативы по тому, какие нужны изменения в системе безопасности ОБСЕ для того, чтобы организация была действенной", - сказал Бессмертный.

Он считает, что это важно, поскольку после определенных политических событий нормандская четверка имеет проблемы со своей жизнеспособностью.

Бессмертный подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ не отвечают на вопрос, кто начал стрелять в Донбассе, когда мониторят ситуацию.

"Я говорю о полной импотентности ОБСЕ, как структуры, которая должна отвечать за безопасность на европейском континенте", - добавил он.

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