Призыв Вашингтона вернуть отобранный силовым путем Крым Украине "такой же невыполнимый, как если бы РФ требовала вернуть ей Аляску", заявили в Москве

Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США". Такую позицию российских властей озвучил в ответ на заявление Белого дома, что США ожидают возврата Украине захваченных территорий, глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров.

Как пишет рупор кремлевской пропаганды РИА-Новости, чиновник заявил, что "по поводу возвращения Крыма двух мнений быть не может - он российский и не является предметом торга между Россией и США, что бы ни стояло на кону".

Также Озеров отметил, что требование вернуть Крым законному владельцу территории является "таким же невыполнимым, как если бы Россия требовала от США вернуть ей Аляску".

Повторяя штампы российской пропаганды, чиновник сказал, что "законность возвращения Крыма России не вызывает сомнений ни с точки зрения российского законодательства, ни с точки зрения международного права", добавив, что Трамп "выдает желаемое за действительное".

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"Было бы разумнее, если энергия Трампа была бы направлена в отношении участников минских соглашений, и США пригрозили бы им введением санкций за невыполнение этих соглашений", - заявил Озеров. Кремль не признает участия в войне России против Украины.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Москвы и назвали аннексию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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