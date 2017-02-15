Луценко о сокрытии преступлений полицией: Бездари или предатели

Речь идет о случаях разбоя и грабежа, отметил глава ГПУ, добавив, что в полиции меняют квалификацию таких производств и закрывают их как малозначимые

В некоторых отделениях полиции системно манипулируют базой Единого реестра досудебных расследований, чтобы скрыть тяжкие преступления. Об этом на совещании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Вместо того чтобы сосредоточить усилия на раскрытии преступлений против собственности, правоохранители прибегают к манипуляциям с реестром ЕРДР. Речь идет о случаях сокрытия тяжких преступлений - разбоев и грабежей; изменяют квалификацию и потом закрывают как малозначимые", - отметил он.

По словам главы ГПУ, в Запорожской области с разбоя на легкие телесные повреждения были переквалифицированы 616 производств, в Днепропетровской - 298, в Харьковской - 234, Полтавской - 143, Херсонской - 141, в Киеве - 263. В целом по Украине каждое десятое преступление по разбою или грабежу меняется на менее тяжкое преступление, а в дальнейшем половина из них закрывается по реабилитирующим обстоятельствам, отметил он.

"То есть, грабеж и разбой закрываются как легкое преступление. Половина из 10%", - подчеркнул он.

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В качестве примера Луценко привел Житомирскую область, где правоохранители с целью незаконного закрытия производства сменили статью 186 Уголовного Кодекса (грабеж с проникновением в жилье) на ст. 125 (легкие телесные повреждения).

"Это что? Это статистика, которая никому не нужна. Поэтому, областные прокуроры по всем этим областям… до конца марта требую от вас актов реагирования, дисциплинарной ответственности… Тут сотни случаев… По каждому случаю анализ, как минимум дисциплинарное взыскание, при повторе - увольнение из прокуратуры. А что касается полиции, я пошел бы на более серьезные взыскания, потому что такое фармазонство означает, что там работает или бездарь, или предатель… По всем этим случаям, как минимум, суровое взыскание. А у кого есть два-три случая - увольнение с работы", - заявил генпрокурор.

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