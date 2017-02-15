Школы Луганска и Донецка: "гимн" ЛНР и террорист Гиви

Источники LIGA.net сообщили, что в школах оккупированных городов на учеников оказывают моральное давление

Школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net сообщили сегодня несколько старшеклассников.

"Нас согнали в актовый зал и сказали, что нужно выучить его ("гимн", - ред.), и петь всем хором", - сказала ученица 9 класса Мария, имя которой изменено в целях безопасности.

По ее словам, многие отказались, но учителя начали оказывать моральное давление.

"Мой парень сказал, что не будет, но они (преподаватели - ред.) начали намекать, что это повлияет на балы по предметам", - добавила она.

Эту информацию LIGA.net подтвердили ученики еще пяти школ.

"Такое сейчас везде, к сожалению", - добавил луганчанин Сергей.

В оккупированном Донецке специально проводят классные часы, на которых рассказывают о террористе Гиви, который был уничтожен неделю назад.

"С ума посходили, его "героем" называют", - добавила LIGA.net ученица 10 класса Елена.

Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

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Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.

СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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