Школы Луганска и Донецка: "гимн" ЛНР и террорист Гиви
Школьников старших классов оккупированного Луганска заставляют учить так называемый гимн террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net сообщили сегодня несколько старшеклассников.
"Нас согнали в актовый зал и сказали, что нужно выучить его ("гимн", - ред.), и петь всем хором", - сказала ученица 9 класса Мария, имя которой изменено в целях безопасности.
По ее словам, многие отказались, но учителя начали оказывать моральное давление.
"Мой парень сказал, что не будет, но они (преподаватели - ред.) начали намекать, что это повлияет на балы по предметам", - добавила она.
Эту информацию LIGA.net подтвердили ученики еще пяти школ.
"Такое сейчас везде, к сожалению", - добавил луганчанин Сергей.
В оккупированном Донецке специально проводят классные часы, на которых рассказывают о террористе Гиви, который был уничтожен неделю назад.
"С ума посходили, его "героем" называют", - добавила LIGA.net ученица 10 класса Елена.
Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.
Читайте также: "Моторола" перед смертью: Меня убьют - не чужие, так свои
Ранее прошла информация, что Толстых контузило в боях под Авдеевкой, однако позднее появились уточняющие данные, что он был ранен.
СБУ не подтверждает информацию о том, что террориста Гиви в оккупированном Донецке уничтожила украинская ДРГ.
16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:00
-
12:18
-
08:39
-
11:50
-
11:03
Новости партнеров
- 60687
- 37902
- 29403
- 28705
- 14111