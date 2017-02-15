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Луценко требует проверить всех прокуроров на наркозависимость

15.02.2017 13:01
Генпрокурор настаивает, чтобы все сотрудники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, и все прошли проверку на наркозависимость
Луценко требует проверить всех прокуроров на наркозависимость
Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко требует провести проверку всех сотрудников прокуратуры на наркозависимость. Такое поручение он дал сегодня на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, передает корреспондент LIGA.net.

"Вопиющий случай: уличен сотрудник прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листках из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры. Человек сейчас под стражей… Это неслыханный позор для прокуратуры", - сказал Луценко.

Обращаясь к областным прокурорам, Луценко потребовал провести проверку всех подчиненных на наркозависимость.

"Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом. Тем не менее, пожалуйста, добровольно, добровольно-принудительно, чтобы все сотрудники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, и все прошли проверку на наркозависимость", - сказал Луценко.

Ранее генпрокурор сообщил, что в нижнее звено прокуратуры пришли в прошлом году 450 новых сотрудников, из которых 93% - это кандидаты, у которых не было стажа работы в прокуратуре. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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