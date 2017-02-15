Луценко требует проверить всех прокуроров на наркозависимость

Генпрокурор настаивает, чтобы все сотрудники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, и все прошли проверку на наркозависимость

Генеральный прокурор Юрий Луценко требует провести проверку всех сотрудников прокуратуры на наркозависимость. Такое поручение он дал сегодня на совещании по итогам работы ГПУ в 2016 году, передает корреспондент LIGA.net.

"Вопиющий случай: уличен сотрудник прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листках из уголовного производства, но и склонял других к употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры. Человек сейчас под стражей… Это неслыханный позор для прокуратуры", - сказал Луценко.

Обращаясь к областным прокурорам, Луценко потребовал провести проверку всех подчиненных на наркозависимость.

"Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом. Тем не менее, пожалуйста, добровольно, добровольно-принудительно, чтобы все сотрудники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти - любой метод приемлем, и все прошли проверку на наркозависимость", - сказал Луценко.

Ранее генпрокурор сообщил, что в нижнее звено прокуратуры пришли в прошлом году 450 новых сотрудников, из которых 93% - это кандидаты, у которых не было стажа работы в прокуратуре.

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