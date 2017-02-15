За военные преступления в Донбассе приговорили 28 россиян

В Украине национальными судами привлечен к ответственности 41 человек, из них 28 граждан РФ, 13 боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР

За военные преступления в Украине к уголовной ответственности привлечены 28 граждан РФ. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается ответственности за военные преступления - в Украине национальными судами привлечен к ответственности 41 человек, из них 28 граждан Российской Федерации, 13 участников террористических организаций ЛНР/ДНР", - сказал он.

Луценко также отметил, что в списке подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины на сегодня значатся 12 генералов и два офицера ВС РФ.

За минувшие сутки пророссийские наемники 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.