За военные преступления в Донбассе приговорили 28 россиян
За военные преступления в Украине к уголовной ответственности привлечены 28 граждан РФ. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.
"Что касается ответственности за военные преступления - в Украине национальными судами привлечен к ответственности 41 человек, из них 28 граждан Российской Федерации, 13 участников террористических организаций ЛНР/ДНР", - сказал он.
Луценко также отметил, что в списке подозреваемых в совершении военных преступлений на территории Украины на сегодня значатся 12 генералов и два офицера ВС РФ.
За минувшие сутки пророссийские наемники 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:59
-
15:15
-
15:32
-
15:04
-
14:32
Новости партнеров
- 69619
- 61451
- 38168
- 29816
- 29795