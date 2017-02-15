Экс-налоговик времен Януковича сотрудничает со следствием - ГПУ
Экс-заместитель Государственной налоговой службы Андрей Головач пошел на соглашение со следствием и заплатил 130 млн грн. Об этом с сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.
"Головач подписал соглашение и освобожден. Перед этим он признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки в главе с Януковичем и Клименко и дал много показаний на руководителей этой организации, а после этого заплатил в госказначейство 130 млн гривень", - сказал он.
9 августа 2016 года сообщалось, что суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы (сейчас Государственная фискальная служба, - ред.) генерал-полковника Андрея Головача.
15 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что через счета Головача и членов его семьи прошли инансовые операции на сумму 1,6 млрд гривень.
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