Экс-налоговик времен Януковича сотрудничает со следствием - ГПУ

Генпрокурор заявил, что бывший заместитель Государственной налоговой дал много показаний на руководителей преступной группировки Януковича и Клименко

Экс-заместитель Государственной налоговой службы Андрей Головач пошел на соглашение со следствием и заплатил 130 млн грн. Об этом с сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Головач подписал соглашение и освобожден. Перед этим он признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки в главе с Януковичем и Клименко и дал много показаний на руководителей этой организации, а после этого заплатил в госказначейство 130 млн гривень", - сказал он.

9 августа 2016 года сообщалось, что суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы (сейчас Государственная фискальная служба, - ред.) генерал-полковника Андрея Головача.

15 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что через счета Головача и членов его семьи прошли инансовые операции на сумму 1,6 млрд гривень.

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