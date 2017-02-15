В СБУ рассказали, как Россия использует соцсети для провокаций

Граждане РФ используют фейковые аккаунты в соцсетях для провокаций массовых беспорядков

В СБУ рассказали, как провокаторы из России в соцсетях пытаются спровоцировать массовые столкновения в Киеве. Об этом сегодня на брифинге сообщил Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

Ткачук привел пример использования гражданином РФ Сергеем Жуком фейковых аккаунтов в Facebook под именами Николай Гайдук и Степан Мазура.

"Через социальные сети, с использованием этих профилей, осуществляется информационно-психологическое влияние на украинских пользователей. Маскируясь под патриота Украины, Сергей Жук долгое время пытается спровоцировать массовые столкновения в Киеве. По нашим данным, он непосредственно причастен к администрированию и созданию сообществ в социальных сетях "Патриоты Украины", "Украинская революция", "Все на Майдан", "Продолжение революции достоинства", "Майдан-3", "Мы - патриоты Украины", - сказал Ткачук и добавил, что все эти группы администрируются Сергеем Жуком с территории РФ.

"5 февраля он разместил в группе "Украинская революция" призыв провести на Майдане массовые акции протеста. И мы фиксировали в начале этой информационной кампании использование специальных технологий и ботов для раскрутки этой информации в сети интернет для ее искусственного массового распространения", - отметил он.

По словам Ткачука, с территории России на сайтах соцсетей активно финансируется контентная реклама массовых мероприятий к Революции достоинства.

Еще один пример, по словам Ткачука, глава общественной организации "Наждак" Николай Дульский, который, по информации СБУ, находится в Москве. Дульский на странице своей организации опубликовал призыв выходить на акцию с зарегистрированным оружием.

"Еще один пример - сайт Голос правды, который администрируется в Москве и активно размещает контент о массовых протестах, которые якобы готовятся на следующей неделе. Один из лейтмотивов - в Киеве в ближайшее время начнется последний Майдан. Как и в прошлом году, мы видим, что российская агентура активизировалась непосредственно накануне годовщины событий 2014 года, и снова с территории Российской Федерации звучат призывы к насильственным действиям", - добавил он.

Ткачук сообщил, что сотрудники СБУ, которые не будут заняты на работе, планируют принять участие как частные лица в большинстве мероприятий, посвященных революции достоинства.

Ранее Ткачук заявил, что РФ пытается использовать мероприятия, планируемые к годовщине Майдана, для провокации массовых столкновений в Киеве.

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