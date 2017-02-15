Украина хочет привлечь ООН к процессу обмена пленными

На заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона продолжает настаивать на полном выполнении минских соглашений

Сегодня завершилось заседание трехсторонней контактной группы. Украинская сторона вынуждена констатировать, что ситуация с безопасностью в Донбассе остаётся тревожной и напряженной, сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Она также сообщает, что украинская сторона продолжает настаивать на полном выполнении минских соглашений, включая меморандум от 19 сентября 2014 года, без чего невозможны ни выборы, ни закон об особом статусе Донбассе.

В рамках гуманитарной подгруппы было принято решение обратиться к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой стать посредниками в переговорах по вопросам тех граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками и хотят остаться на подконтрольной Украине территории.

"Украинская сторона настаивает: для ускорения процесса верификации необходимо обязательно привлечь к этой миссии Международный Комитет Красного Креста", - добавила Олифер.

В рамках экономической подгруппы продолжается работа по стабилизации водоснабжения Луганской области. "Заработал механизм расчета за поставленную в ОРЛО воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 млн гривень", - сообщает пресс-секретарь Кучмы.

Она также подчеркнула, что погашение задолженности происходит исключительно в рамках украинского законодательства и украинского правового поля.

15 февраля 2017 года СБУ передала в суд обвинительный акт в отношении Эдуарда Полякова - так называемого советника "по вопросам топливно-энергетического комплекса" главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

Читайте также: В Минске Украина потребовала обеспечить безопасность в Авдеевке

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.