Россияне в Минске пытались сорвать выступление представителя ОБСЕ

Россияне пришли к месту проведения пресс-конференции Мартина Сайдика, начали разбрасывать листовки и выкрикивать лозунги

Сегодня в Минске группа лиц с паспортами граждан России и журналистскими удостоверениями издания Русская планета, попыталась сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки", - сказано в сообщении МИД.

Россияне пришли к месту проведения пресс-конференции Сайдика, начали разбрасывать листовки и выкрикивать лозунги. Правоохранители оперативно удалили их. Пресс-конференция состоялась.

По данным некоторых СМИ, пресс-конференцию Сайдика пытались сорвать активисты партии Другая Россия (официально незарегистрированная партия бывших членов Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, - ред.).

Сегодня представитель ОБСЕ в трехсторонней группе Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров достигли соглашения об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля.

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